Portugal deve atingir esta semana o maior número de pessoas infetadas em simultâneo, concluiu um relatório do novo projeto promovido pela COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação, em colaboração com a NOVA IMS, da Universidade Nova de Lisboa, que analisa uma série de indicadores relacionados com a epidemia de Covid-19.Segundo este relatório o pico de prevalência da doença não será homogéneo a nível nacional: em Lisboa e Vale do Tejo, por exemplo, o pico de prevalência está previsto para o dia 15 de maio enquanto que em zonas como os Açores e o Algarve este pico pode já ter superado este período. O pico será atingido com um máximo de 27.837 infetados em simultâneo.Segundo um dos coordenadores deste projeto, Pedro Simões Coelho, a prevalência da infeção é "atualmente, tão ou mais importante" do que a incidência da infeção já que, "quanto maior for o stock de pessoas infetadas, maior será o risco de ressurgimento da propagação da doença, principalmente no momento atual de alteração de comportamentos, com a retoma gradual da economia". O professor da NOVA IMS diz ainda que a prevalência dos contágios e a reprodução da infeção (o célebre "R") atuais podem provocar "uma subida súbita do número de infeções se os comportamentos adequados não forem uma constante"."O comportamento que adotamos quando não estamos confinados é tão ou mais importante que o próprio confinamento na contenção da propagação da doença. Quando comparamos Portugal com outros países que estiveram menos confinados, o sucesso não é, em vários casos, superior. Da mesma forma que, se nos compararmos com outros países que estiveram mais confinados, o sucesso também não é muito menor. O que faz realmente a diferença é o comportamento que as pessoas adotam uma vez fora de casa, como o uso de máscaras ou o respeito pelas distâncias de segurança", explica ainda Pedro Simões Coelho no relat´roio

Portugal contabiliza 1.114 mortos associados à covid-19 em 27.268 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia. Das pessoas infetadas, 842 estão hospitalizadas, das quais 127 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 2.258 para 2.422.

Portugal entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (562 óbitos), depois da Bélgica (740) e antes da Itália (500), Reino Unido (460) e França (402), numa lista em que os Estados Unidos têm 238 e Portugal 109.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.