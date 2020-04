O boletim epidemiológico deste sábado mostra que há um total de 10.524 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas morreram 20 pessoas. O aumento de novos casos cifrou-se nos 6%, um dos valores mais baixos desde que o surto chegou a Portugal.Há um total de 75 recuperados deste vírus (mais sete do que ontem) e 251 pessoas interandas na Unidade de Cuidados Intensivos. Há ainda 1.075 pessoas internadas, estando as restantes a recuperarem em casa. Há 5.518 pessoas à espera de receber os resultados dos testes, revela o boletim epidemiológico da DGS deste sábado.Cerca de dois terços dos casos ativos (6.280) registam-se na zona Norte do país. É também nesta região que se registam mais de metade das mortes (141).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, terá surgido num mercado de animais vivos na China e já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram acima de 57 mil.







O boletim deste sábado revela que 60% dos infetados apresenta tosse como sintoma e 47% verificou picos de febre.



As faixas etárias com mais infetados são a dos 40-49 anos e a dos 50-59, revela ainda a DGS. No entanto, mais de metade dos óbitos (170) ocorreram na faixa etária "mais de 80 anos", não havendo qualquer óbito abaixo dos 40 anos.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (141), seguida da região Centro (66), da região de Lisboa e Vale do Tejo (54) e do Algarve (5). Quanto à região do Alentejo, o relatório da DGS de sexta-feira apresentava um óbito, mas o de hoje tem zero registos.