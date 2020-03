O Hospital de São João vai passar a contar com o apoio de um hospital de campanha do INEM para enfrentar o surto de coronavírus . Segundo o Público , que avança a notícia, a estrutura será montada durante a noite deste sábado junto ao serviço de urgências da referida unidade hospitalar.É no Hospital de São João que estão 13 dos 18 casos positivos de infeção por Covid-19 registados em Portugal, havendo ainda outros casos que aguardam o resultado final das análises laboratoriais em isolamento.A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países. Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.