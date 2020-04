ePaper ou encontre-o nas bancas a 01 de abril de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 01 de abril de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O alerta chega de todos: os doentes estão a atrasar o pedido de socorro. Emília Rodrigues, da SOS Hepatites, diz que os doentes com hepatite ou que foram transplantados estão "muito ansiosos". A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular também tem "pressentido" uma diminuição no número de angioplastias primárias que tratam o enfarte agudo do miocárdio "por eventual receio de serem contagiados". "Medo" é como a médica fisiatra Ana Alves, vice-presidente da associação AVC Portugal, descreve o estado de espírito dos sobreviventes de acidentes vasculares cerebrais (AVC): "Medo de irem ao hospital", "medo de estarem internadas", "medo de serem enviadas para uma unidade de cuidados continuados" para fazerem a reabilitação.E não são apenas nos doentes. À AVC Portugal chegou a história de um doente que foi aconselhado pela equipa da ambulância a não ir ao hospital. Que esperasse, era mais seguro por causa da Covid-19. "Cedeu e no dia seguinte tinha um quadro de AVC brutal, em que já não se aplicam as medidas que podem reverter", explica António Conceição, de 52 anos, e presidente da associação. "Os AVC continuam a existir. Não houve nenhum comprimido que solucionasse isto", lamenta Ana Alves.ouviu alertas como este e soluções (das teleconsultas, ao envio de medicamentos para casa) implementadas pelos profissionais da saúde nesta fase de pandemia.