fronteiras portuguesas vão continuar encerradas pelo menos até ao próximo dia 15 de maio.



Num balanço sobre a atividade desenvolvida para responder às necessidades geradas pela pandemia, o ministro da Administração Interna sublinhou que cerca de 4.000 portugueses foram já repatriados. O ministro sublinhou também que as polícias reportam "níveis baixíssimos de circulação de cidadãos", bem como uma adesão às recomendações das forças e serviços de segurança. Eduardo Cabrita referiu que os portugueses cumpriram "de forma exemplar" as recomendações da Direção-Geral da Saúde e das forças de segurança durante o período da Páscoa. Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%). Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.

Foram registadas, até esta segunda-feira, 126 detenções por desobediência, anunciou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. DEstas, 28 foram por violação de obrigação de confinamento, 59 por violação do dever geral de recolhimento, oito por tentativa de violação das regras de limitação de passagem no concelho, 11 por manutenção aberta de estabelecimentos, sete por resistência às autoridades e 13 por violação das regras próprias da cerca sanitária de Ovar.O MAI revelou ainda que há, até ao momento, 163 elementos da PSP e da GNR infetados com a covid-19.O governante afirmou ainda que as medidas do Estado de Emergência devem ser prolongadas até maio e que as