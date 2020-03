A diretora-geral de saúde, Graça Freitas , admitiu estar preocupada com a pressão do novo coronavírus sob os serviços de saúde, considerando que Portugal tem "um bom dispositivo", o que, ainda assim, dá tranquilidade."Obviamente que estamos todos preocupados com a pressão [do Covid-19] nos serviços de saúde, mas não só. Em todos os setores de sociedade", afirmou a diretora-geral de saúde, numa audição no Parlamento.Os deputados da comissão parlamentar de saúde estão a questionar Graça Freitas sobre medidas que estão a ser as tomadas para responder ao Covid-19 , sobretudo no Serviço Nacional de Saúde.Apesar das preocupações sobre os serviços, a diretora-geral assegurou que Portugal tem "um bom dispositivo de saúde público" para lidar com o novo coronavírus, que envolve os setores público, privado e social, considerando que isso lhe dá uma "grande tranquilidade".(Notícia em atualização)