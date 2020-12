Coordenador do plano de vacinação da Covid-19 vai gerir o Hospital da Cruz Vermelha

O coordenador do Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19, Francisco Ramos, é o novo presidente da Comissão Executiva do Hospital da Cruz Vermelha (HCV). Além do antigo secretário de Estado de Marta Temido, no anterior governo de António Costa, a comissão executiva do hospital é ainda composto por Manuel Teixeira, outro antigo secretário de Estado da Saúde de Paulo Macedo no governo de Pedro Passos Coelho, que será vogal executivo.

Os órgãos sociais do HCV, que foi comprada pela Santa Casa da Misericórdia numa operação formalizada na segunda-feira, foram eleitos esta quarta-feira pela Assembleia Geral da Sociedade Gestora.

Além de Francisco Ramos e Manuel Teixeira, de acordo com comunicado do hospital, fazem também parte da comissão executiva o médico Donato Ramos, a investigadora, administradora hospitalar e vogal da direção da APAH, Catarina Baptista e por Carlos Rodrigues da Silva, gestor nomeado pela Parpública.

O Conselho de Administração, com funções não executivas, será presidido por Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

Além da aquisição de 55% do capital da sociedade gestora da Cruz Vermelha, a Santa Casa irá, numa segunda fase, formalizar a aquisição das restantes ações do capital social da Sociedade Gestora do HCV, detidas pela Parpública.