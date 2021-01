Conselho Europeu valorizou argumentos falsos do Governo para nomear Guerra

Os erros que sobrevalorizaram o currículo do procurador José Guerra, o candidato que o Governo português decidiu escolher indo contra a classificação de um painel europeu de peritos, tiveram influência na aceitação do nome de Guerra por parte do Conselho Europeu. Na fundamentação escrita redigida pelo Conselho, noticiada pela RTP e a que a SÁBADO teve acesso, este órgão europeu transpõe de forma praticamente literal os argumentos, incluindo os falsos, que o ministério da Justiça enviou para defender a escolha de José Guerra, em detrimento da candidata mais bem classificada, a procuradora Ana Mendes de Almeida.

"No contexto da avaliação comparativa, o Conselho considera em particular que as qualificações e experiência profissional do candidato acima referido [José Guerra] ajustavam-se melhor ao cargo de Procurador Europeu", refere o documento escrito, com data de 7 de Outubro de 2020. "O Conselho considerou que a combinação de experiência como investigador e advogado de acusação na fase de julgamento sublinha as qualidades distintivas do candidato e é muito relevante para o cargo", acrescenta.

Para ilustrar esta experiência o Conselho dá destaque "em particular", ao facto de José Guerra ter "participado no julgamento que envolveu 36 réus, o qual foi considerado o caso criminal mais complexo de má utilização de fundos do orçamento da União [Europeia]". José Guerra nunca participou, contudo, no julgamento do caso UGT – esse é um dos erros na carta enviada pelo ministério liderado por Francisca Van Dunen. Ao Observador, o director dos serviços que elaboraram a carta, Miguel Romão, indicou que a referência específica ao caso UGT tinha sido inserido a pedido da própria ministra Van Dunen.

No documento, o Conselho aponta também o facto de "entre 2002 e 2006 ter sido director de uma das secções do maior departamento nacional que lida com criminalidade económico-financeira" – outra referência importada directamente da carta enviada pelo Governo português para justificar por que razões queria contrariar a recomendação do painel de peritos para nomear Ana Mendes de Almeida. E outra referência imprecisa: os casos mais complexos de criminalidade económica passam pelo DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) e José Guerra foi director da principal secção do DIAP (o Departamento de Investigação e Ação Penal).

O terceiro facto errado na carta – que José Guerra era procurador-geral-adjunto – não surge repetido na fundamentação europeia. Todo a restante lista de argumentos usada pelo Conselho Europeu é exactamente a mesma que o Governo português enviou.



Tal como na carta enviada pelo Governo, na fundamentação do Conselho Europeu a classificação dada pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) – que pôs José Guerra à frente na lista de três candidatos – surge no fim da lista de argumentos, em duas linhas. Isto contrasta com a centralidade que o Governo tem dado a esse argumento para lidar em Portugal com a polémica sobre a nomeação: o primeiro-ministro e a ministra têm defendido que deram primazia à escolha do CSMP (cuja missão era seleccionar os candidatos).

A fundamentação do Conselho Europeu, um órgão que reúne os chefes de estado ou do governo de estados-membro, mostra como valorizou as razões da escolha de José Guerra invocadas pelo Governo de António Costa. O primeiro-ministro e a ministra da Justiça têm desvalorizado a importância dos erros que iam carta que o Governo teve de enviar para justificar por que razões contrariava a recomendação, muito elogiosa, que o painel de peritos fizera do nome da procuradora Ana Mendes de Almeida.

A polémica em Portugal rebentou no verão do ano passado, com a notícia de que o Governo tinha preterido a candidata melhor classificada pelo painel externo e nomeado o segundo melhor. O caso ganhou nova força no final de 2020, com a divulgação nos media da carta com erros enviada pelo Governo para ser entregue no Conselho Europeu - uma carta com o selo "EU Restricted", que queria dizer que não seria para divulgar, a não ser que o Governo o quisesse (nunca quis).

A Procuradoria-Geral Europeia é uma nova instituição da União Europeia e houve 22 países, incluindo Portugal, que aceitaram nomear um procurador para essa instituição. Para afastar a nomeação desse procurador de lógicas internas de poder, e garantir a sua máxima independência, a filosofia do processo de nomeação passa pela avaliação dos candidatos por um painel de 12 peritos europeus.



A recomendação do painel só é vinculativa em caso de exclusão, mas os estados-membro têm de justificar por escrito o facto de não seguirem o painel – Portugal foi um de três países que não seguiram. A procuradoria servirá para investigar crimes financeiros que lesem os interesses económicos da UE, como é o caso das fraudes com fundos europeus.