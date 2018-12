Presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD diz à SÁBADO que o órgão a que preside "examinará" a exposição que lhe chegue sobre presenças-fantasma de deputados, "como examina qualquer questão que lhe seja colocada por um militante".

Pode um órgão disciplinar de um partido aplicar sanções por irregularidades cometidas por deputados? A resposta não é óbvia, porque o mandato não pertence aos partidos mas ao próprio parlamentar eleito. E o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD também não tem certezas sobre isso.

Contactado pela SÁBADO, Nunes Liberato não quis tomar uma posição sobre a ideia do líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, de pôr nas mãos do Conselho de Jurisdição a avaliação e eventual aplicação de sanções aos deputados que registaram presenças ou votos por outros e aos que beneficiaram desses comportamentos.

Frisando que o conselho a que preside "é um órgão colegial", Nunes Liberato diz que tudo dependerá "do conteúdo" da exposição feita por Negrão.

É que o órgão só tomará a iniciativa de analisar estes casos de tal lhe for pedido.

Sobre que sanções poderiam ser aplicadas pelo Conselho de Jurisdição aos deputados apanhador em irregularidades, Nunes Liberato diz que "essa é uma questão que se teria de analisar" no seio do órgão colegial a que preside e do qual faz parte Emília Cerqueira, a deputada que assumiu ter "inadvertidamente" registado a presença de José Silvano.

No limite, o presidente do Conselho de Jurisdição do PSD admite que este órgão "pode declarar-se incompetente" para julgar esta questão.

Até agora, José Silvano, José Matos Rosa e Duarte Marques foram apanhados em situações em que não estavam no plenário, mas alguém se registou por eles.

Já Feliciano Barreiras Duarte registou a sua presença, mas viu outra deputada votar por si na votação do Orçamento do Estado para 2019.

Emília Cerqueira assumiu ter registado Silvano quando acedeu a documentos do colega, usando a sua password.

O caso está a ser analisado pelo Ministério Público por poder estar em causa o crime de falsas declarações.

Mercês Borges confessou ter votado por Barreiras Duarte e declarou que já tinha tido estes comportamentos relativamente a outros deputados. Na sequência disso, pediu a demissão dos cargos que ocupava no grupo parlamentar, mas continua como deputada.