António Costa apresenta novas medidas para controlar a pandemia

"A vacinação vale a pena"

O primeiro-ministro está a apresentar as medidas saídas do Conselho de Ministros para responder à quinta vaga da covid-19. António Costa começou por lembrar a elevada taxa de vacinação em Portugal que tem "permitido salvar vidas".



"Graças a uma maior vacinação, Portugal tem tido um menor número de internamentos, de internamentos em UCI e sobretudo tem tido menos óbitos", começou por dizer. "A vacinação vale a pena", continuou, apelando a que ses acelere o processo de vacinação com as doses de reforço para quem já está apto a receber a terceira dose.



Neste momento, a dose de reforço está disponível para maiores de 65 anos com a vacinação completa há mais de 150 dias. Todos os maiores de 50 anos vacinados com a vacina da Janssen estão também habilitados a ser vacinados.