Confirmada rota de imigração ilegal entre Portugal e Marrocos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirmou e partilhou com a GNR e a Marinha a existência de uma rota de imigração ilegal entre Marrocos e Portugal, avança o Diário de Notícias Desde há duas semanas que a GNR e a Marinha reforçaram a vigilância daquela que parece ser a rota seguida pelos imigrantes marroquinos até à costa portuguesa. As seis embarcações que chegaram à costa do Algarve parecem ter vindo todas do mesmo ponto em Marrocos - El Jadida - numa viagem feita sem paragens e que demora entre 40 a 50 horas, refere o diário.