Como vai ser a tomada de posse de António José Seguro

Começa na Assembleia da República, vai durar dois dias, e vai passar por Arganil, Guimarães e Porto.

António José Seguro toma posse como Presidente da República esta segunda-feira, 9 de março. A cerimónia está marcada para começar às 10h e vai durar dois dias.



António José Seguro foi eleito Presidente da República Lusa

O cerimonial da sessão solene no Parlamento foi divulgado no passado dia 27 de fevereiro e explica como tudo se vai desenrolar. O programa tem início no dia 9 de março, pelas 9h00, quando o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, vai abrir a sessão que será depois suspensa para que o Parlamento receba o chefe de Estado cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República eleito, António José Seguro, e os convidados para a cerimónia.

Na sala do plenário, o presidente da Assembleia da República, "segurando o original da Constituição da República Portuguesa, anuncia que o Presidente da República eleito vai prestar a declaração de compromisso". Depois Seguro levantar-se-á e perante os restantes membros da Mesa e a assistência de pé vai prestar juramento sobre a Constituição da República Portuguesa: "Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa".

A seguir, um dos secretários da Mesa da Assembleia da República procede à leitura do auto de posse e António José Seguro subscreve a declaração de compromisso.

Depois é altura do Presidente da Assembleia da República discursar, dando depois lugar ao novo Presidente da República. Após os discursos, ouve-se então uma salva de 21 tiros de artilharia naval e a Banda da Guarda Nacional Republicana, perfilada nos Passos Perdidos, executa o hino nacional.

Depois da cerimónia de posse, nos Passos Perdidos, segundo o cerimonial, "o cortejo detém-se para se despedir" de Marcelo Rebelo de Sousa, que será acompanhado até ao carro pelos vice-presidentes da Assembleia da República dos dois maiores grupos parlamentares, PSD e Chega, neste caso, Teresa Morais e Diogo Pacheco de Amorim.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como os presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça são encaminhados ao Salão Nobre do Parlamento, onde António José Seguro, acompanhado exclusivamente por José Pedro Aguiar-Branco, receberá cumprimentos. Daí seguirá para a escadaria Nobre, recebe a continência da Guarda Honorífica, descendo até ao Átrio Principal, e abandona o Palácio de São Bento.

Segundo uma nota enviada à agência Lusa pela assessoria de comunicação do Presidente eleito, depois da posse formal perante a Assembleia da República, na manhã de 9 de março, António José Seguro irá abrir os jardins do Palácio de Belém à população e terá um encontro com jovens numa universidade em Lisboa.

No dia 10, continua a tomada de posse com um programa que passa por Arganil, Guimarães e Porto, com iniciativas que refletem prioridades e desígnios do seu mandato. O programa termina nesse dia com um concerto musical na cidade do Porto, onde o Presidente da República será recebido na Câmara Municipal, indica uma nota enviada à agência Lusa pela assessoria de comunicação de António José Seguro.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, em que obteve cerca de 67% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

