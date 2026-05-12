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PARTIDO. COMO SE ORGANIZAM OS JOGOS DE PODER

Como se organizam os jogos de poder: os chefes e os índios das tribos do PS

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00

Costa e Seguro estão fora da política interna, mas têm discípulos a passar a sua mensagem. Os seguidores de Pedro Nuno ainda mexem e Duarte Cordeiro terá o futuro que quiser.

Rei morto entre os socialistas não significa necessariamente rei posto. As ideias de antigos líderes ainda ecoam no discurso dos seus herdeiros, que tentam influenciar o rumo do partido. António Costa e António José Seguro tornaram-se “suprapartidários, não interferem diretamente na vida do partido, mas têm esferas de influência que podem ser usadas: são como mãos invisíveis”, descreve um dirigente socialista. Pedro Nuno Santos ainda exerce fascínio em alguns, mas os votos desta “tribo”, num cenário de eleição, seriam provavelmente convertidos a favor de um senhor de futuro: Duarte Cordeiro.

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Tópicos Presidência da República Candidato à presidência da República Presidente Presidente da República Partido Socialista José Luís Carneiro Pedro Nuno Santos Duarte Cordeiro António José Seguro António Costa Lisboa
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