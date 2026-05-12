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Portugal

Escritor e governante: secretário de Estado teve agenda dupla na Argentina

Marco Alves
Marco Alves 07:00

Alberto Santos foi à Argentina promover o seu livro e aproveitou para fazer alguns atos oficiais. Até o embaixador ajudou.

O escritor Alberto S. Santos, muito conhecido pelos seus romances históricos, está em Buenos Aires para proceder à apresentação do seu último livro, A Senhora das Índias, editado pela Editorial El Ateneo.” A publicação data de 1 de maio de 2025 e foi feita nas redes sociais da Embaixada de Portugal na Argentina. Prosseguia o post: “No dia 3 de maio, às 16h, haverá um encontro no Club Portugués. E, no dia seguinte, 4 de maio, às 16h, será a vez da Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, onde decorrerá também uma sessão de autógrafos no stand da Editora El Ateneo.”

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