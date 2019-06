Durante a tarde daquela sexta-feira, 21 de junho, o alerta correu pelas oficinas e pelos escritórios da Companhia das Águas de Lisboa (CAL): a administração já tinha carregado duas viaturas com documentação e Carlos Queiroz Pereira Mascarenhas Lemos preparava-se para sair da sede numa outra com mais. Eram "pessoais", terá dito o administrador quando foi abordado. O argumento não colheu: os trabalhadores bloquearam a saída do carro e adiantaram então a tomada do edifício, na Avenida da Liberdade, que haviam decidido concretizar mais tarde. Pelas 17h, o conselho de administração estava fechado na sala de reuniões."Ignora-se que tipo de papéis queria retirar" uma vez que o carro "se mantinha fechado, esperando a atuação da comissão de inquérito", lê-se no único recorte de jornal sobre esse dia – possivelmente do Sempre Fixe – que está no centro de documentação da EPAL, em Lisboa. Mas também o Diário de Notícias, localizado apenas uns quarteirões acima, ali viu entrar o major Campos Andrada e estacionar à porta oito viaturas da Polícia Militar. Um problema na única companhia privada (e a maior) de abastecimento de água de Portugal era motivo para alarme no Copcon, que enviou o major de 37 anos, que no 25 de Abril liderara a ocupação da sede da PIDE.Havia "confusão, porque o conselho de administração não se queria demitir e não aceitava as reivindicações dos trabalhadores", recorda à SÁBADO o agora coronel, de 82 anos.

