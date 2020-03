Coimbra. Neurocirurgião investigado por mortes suspeitas de vários pacientes

O chefe da equipa especializada em tumores cerebrais do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra está a ser investigado por suspeitas de negligência, devido à morte de vários pacientes.Segundo o Diário de Notícias , outros médicos e profissionais do hospitalar apresentaram queixa à procuradora-geral da República ( PGR ), Lucília Gago, e ao diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, denunciando más práticas durante as cirurgias.