Censos 2021. Saiba o que tem de fazer para responder ao maior inquérito estatístico do País

As cartas com os códigos começam a ser enviadas esta segunda-feira e as respostas aos Censos devem ser dadas, preferencialmente, através da internet. Ainda assim, é possível responder por telefone ou pelo inquérito em formato de papel. Há ainda novas questões e outras que deixam de ser feitas este ano.

As cartas com os códigos e palavras-passe para participar nos Censos 2021 começam a ser enviados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) aos cidadãos residentes em Portugal. O objetivo é que, entre o período de 19 de abril e 3 de maio, os residentes em território nacional possam responder às perguntas que vão permitir atualizar as estatísticas do País. Há, no entanto, várias novidades: algumas perguntas são novas e outras desapareceram.

Estes inquéritos à população são feitos de dez em dez anos e, em 2011, cerca de 50% das pessoas que responderam, fizeram-no através da internet. Este ano, o INE espera que o número de utilizadores a aceder ao respetivo site aumente, projetando as taxas de resposta pela internet entre os 62% e os 88%. Ainda assim, existem outras formas de responder aos inquéritos: ou através do telemóvel, utilizando o número de apoio 210542021 para responder às questões, ou através das juntas de freguesia, onde será possível preencher os questionários em papel.

Entradas e saídas

No documento explicativo publicado no site do Instituto Nacional de Estatística, é referido que, depois de uma revisão de conteúdo, "foi decidida a observação de três novas variáveis e a eliminação de outras observadas no passado". Nas novas estatísticas aparecerá uma questão sobre o número de anos que a pessoa vive no seu alojamento, outra questão sobre os apoios ao arrendamento e, por fim, uma pergunta no âmbito individual, sobre o motivo da migração. Esta última surge depois de perguntas como naturalidade, nacionalidade, ano de entrada em Portugal e país de proveniência.