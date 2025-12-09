Circulação de comboios da Fertagus entre Lisboa e Setúbal "com atrasos significativos" desde as 8h00

A circulação de comboios da Fertagus, que liga os distritos de Lisboa e Setúbal, está a decorrer com atrasos significativos desde as 08:00 desta terça-feira, segundo uma informação divulgada pela empresa.



Comboios da Fertagus com atrasos DR

De acordo com uma nota da Fertagus divulgada na página da Internet, "devido a doença súbita" de um passageiro na estação de Campolide, os comboios "estão a circular com atrasos significativos" desde as 08:00.

Pelas 11:10, altura em que a empresa fez a última atualização da informação, a circulação continuava "com atrasos significativos".

A Fertagus serve atualmente 14 estações, numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo - Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal - e quatro na margem norte - Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.