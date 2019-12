O primeiro a afirmá-lo foi o ministro do Ambiente: "

Carlos Antunes complementa com os cenários traçados pelo seu grupo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa:



"Do nosso estudo, como consequência da subida do Nível Médio do Mar apenas identificamos uma elevada vulnerabilidade em algumas infraestruturas nas margens da foz do Mondego, como o Porto de Pesca, a Doca dos Bacalhoeiros, o Cais Comercial, o Terminal Rodoviário, Estação de Comboios e a Câmara Municipal da Figueira da Foz. Sobre comunidades em risco, apenas identificamos a Gala (margem sul da foz do Mondego), em que as casas ribeirinhas estarão em risco com a sNMM em 2100", descreveu Carlos Antunes à SÁBADO por email.



O estudo e os cenários estão disponíveis online e com mapas interativos para todo o Continente e identificam como zonas de maior risco as dos estuários do Tejo, Ria de Aveiro, Ria Formosa e Estuário do Guadiana.

Estes cenários previram, de facto, riscos para as populações de Montemor-o-Velho devido à "influência da maré à medida que a SNMM irá elevar as alturas de maré", explica o investigador. Isto "irá a diminuir o caudal de escoamento do rio em fase de enchente e em preia-mar, o que aumenta a gravidade de cheias como as que assistimos na semana passada. Atualmente, a zona de influência de maré vai até Ereira, após o estreito do rio em Sanfins e abaixo do Montemor-o-Velho, mas no final do século a influência de maré chegará mesmo a Montemor-o-Velho, dificultando ainda mais a gestão das cheias do Baixo Mondego. E aí colocará em risco as comunidades que hoje já estão vulneráveis e que dependem da estrutura de diques de proteção."



2. Estamos a falar de quantas pessoas vulneráveis?

Os cenários a que a equipa de Carlos Antunes chegou apontam para que o distrito de Faro seja aquele com mais edifícios em zonas vulneráveis. E que será no distrito de Setúbal que mais pessoas serão afetadas no final deste século.



O estudo baseia-se nos censos de 2011 e prevê que serão 50 mil os edifícios e 146 mil as pessoas afetados em 2050. E 82 mil os edifícios e 225 mil os habitantes afetados em 2100. Pode ver imagens cartográficas das áreas vulneráveis identificadas na fotogaleria a seguir:



3. Vulneráveis significa o quê, concretamente?

Que as habitações e infraestruturas nestas áreas serão afetadas pela subida do nível médio do mar e poderão sofrer inundações extremas e submersões frequentes.



Ao semanário Sol, Carlos Antunes concretizou com os seguintes exemplos: no cenário em que a SNMM é de um metro até ao final do século, poderá haver inundações nas marinas e mercados municipais (como o de Olhão), no aeroporto de Faro, no tribunal, mervado e posto da polícia de Setúbal, na base naval do Alfeite ou no terminal dos barcos do Barreiro. Em Lisboa, o património cultural de Belém também foi identificado.



Também as linhas férreas de Cascais, Azambuja ou as linhas de metro de Santa Apolónia, Terreiro do Paço e Cais do Sodré correm esse risco.



Outro motivo de crítica para Carlos Antunes é a prevista submersão do previsto novo aeroporto civil no Montijo.



Ainda em outubro, apenas um dia depois de a APA dar parecer favorável ao Estudo de Impacto Ambiental, EIA, (pressionada pela mensagem do primeiro-ministro António Costa de que não há "plano B"), Carlos Antunes foi citado pelo El País por considerar que o EIA "omite projeções mais extremas e subestima a amplitude dos riscos da subida do mar". Em causa estará a inundação máxima que, aponta o investigador, poderá ser de uma subida de 4,17 metros que poderão submergir 400 metros da pista atual.





À SÁBADO, Carlos Antunes volta a ser crítico em relação a esta e outras opções do executivo socialista: "O Ministro do Ambiente não pode fazer estas afirmações ao mesmo tempo que não se importa ou não se manifesta sobre todas as infraestruturas do país, maioritariamente do Estado, que estão em zonas vulneráveis aos risco naturais, nomeadamente, os que resultarão das alterações climáticas, como a sNMM. Sem se manifestar sobre projetos nacionais em zonas ribeirinhas, como o Aeroporto do Montijo e o Ocean Campus em Algés, anunciadas pelo próprio Governo, ou outros projetos privados que são aprovados em sede de Avaliação de Impacto Ambiental, mesmo com indicadores de risco negativos."





4. E isso significa que estas populações terão que se mudar?

Aqui reside a grande crítica à "inevitabilidade" enunciada por Matos Fernandes.



A perspetiva de Carlos Antunes é alertar para promover os necessários estudos e planos que o investigador considera o país já devia ter iniciado.



O aviso do ministro "é abstrato porque não especifica nenhuma aldeia em concreto nem se baseia em estudos de avaliação concretos ou já realizados", afirma Carlos Antunes. "O ministro do Ambiente não pode fazer estas afirmações ao mesmo tempo que não se importa ou não se manifesta sobre todas as infraestruturas do país, maioritariamente do estado, que estão em zonas vulneráveis aos risco naturais, nomeadamente, os que resultarão das alterações climáticas, como a sNMM. Sem se manifestar sobre projectos nacionais em zonas ribeirinhas, como o Aeroporto do Montijo e o Ocean Campus em Algés, anunciadas pelo próprio Governo, ou outros projectos privados que são aprovados em sede de Avaliação de Impacto Ambiental, mesmo com indicadores de risco negativos", critica.



Outros dois especialistas, em declarações ao Expresso, também não alinharam com essa inevitabilidade enunciada pelo governante. Filipe Duarte Santos, que preside ao Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sugere a manutenção (que, segundo denunciou a Ordem dos Engenheiro, estaria por fazer no caso do Mondego) e criação de estruturas que previnam as cheias. Pedro Garrett, investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e especialista em alterações climáticas, sugeriu que em vez da hipótese "exagerada" de deslocalizações das aldeias, se deva estudar "cada caso".



5. Há já um grupo de trabalho para planear como, quando e quais as aldeias que terão de deslocalizar-se?

Foi o que a SÁBADO tentou perceber com o Ministério do Ambiente. Em resposta, uma curta frase: "Nada mais temos a acrescentar ao que o Ministro disse na Entrevista à RTP 2".



No entanto, depois das críticas que as suas palavras suscitaram ao longo da passada semana, o próprio Matos Fernandes esclareceu que não existe "calendário", "não há aqui nenhum plano ou modelo. (…) Mas a probabilidade de ocorrência de fenómenos extremos como este [cheias] vai aumentar, devido às alterações climáticas." O que lançou foi "um desafio para pensar, que merece ser pensado e discutido", recordando que "os instrumentos de gestão territorial são desenhados à escala municipal."





Ao investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, incomodou este atirar do peso para as costas das populações. "Não se pode colocar o peso ou a responsabilidade nos cidadão e nos proprietários de residência que sofram calamidades sem qualquer estudo de avaliação de risco e sem um plano e programas de adaptação detalhadamente elaborados com fases e medidas de acomodação, proteção e relocalização bem definidas."



Foi isso que se fez no caso das áreas criticas do Programa da Orla Costeira de Caminha-Espinho, "nas quais foram identificados edifícios em risco e definido um conjunto de medidas de adaptação, das quais consta a relocalização/deslocalização desses edifícios", exemplifica. E é isso que defende terá de ser feito aqui também.



"O impacto da sNMM vai de facto obrigar o País a um programa generalizado, a nível nacional, para a adaptação climática com a identificação das zonas que deverão ser intervencionadas com medidas de acomodação, medidas de proteção e medidas de relocalização."



E esse é um longo caminho ainda por trilhar, mas que arranca já com atraso: "Primeiro terá de haver uma avaliação das vulnerabilidades, uma avaliação de riscos, e só depois em função do nível e tipologia de risco se definirão as medidas e se estabelecerão para cada caso programas e planos de acção. Há ainda que preparar a legislação para o poder fazer, e definir o planos de financiamento e apoio."