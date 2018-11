A vacina da gripe sazonal está em falta em farmácias e centros de saúde devido à forte adesão dos cidadãos à campanha de vacinação para o Inverno. Segundo dados da Associação Nacional de Farmácias (ANF), avançados este domingo pelo Jornal de Notícias, em cinco semanas as farmácias portuguesas venderam 311.592 vacinas – mais de metade do total dispensado no ano passado. A Ordem dos Enfermeiros alerta ainda para rupturas de stock em alguns centros de saúde.

De acordo com o boletim semanal sobre a "Saúde Sazonal", da Direcção-Geral da Saúde, nos centros de saúde a adesão tem sido também superior ao habitual. Na primeira semana de vacinação, de 15 a 21 de Outubro, foram administradas cerca de 180 mil vacinas – quase o dobro das administradas nas primeiras semanas de anos anteriores. "O número de vacinas administradas e registadas no Serviço Nacional de Saúde apresenta um valor superior" ao de anos anteriores, revela o boletim.

Já no final de Outubro, a Ordem dos Enfermeiros enviou à ministra da Saúde, Marta Temido, uma carta a alertar para "casos de ruptura de stock" da vacina nos agrupamentos de centros de saúde (ACES) do Cávado III – Barcelos/Esposende e no de Gaia e no "distrito de Viana do Castelo".