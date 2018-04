Centroliva condenada a encerrar exploração e pagar coima de 300 mil euros

Foi dada como provada a prática de sete contra-ordenações ambientais muito graves.

A Centroliva foi hoje condenada a encerrar a sua unidade e a pagar uma coima de 300 mil euros por efectuar descargas de águas residuais sem licença, na ribeira do Lucriz, segundo decisão da Agência Portuguesa do Ambiente.



"O valor apurado como cúmulo jurídico" condena a Centroliva, "na coima única de 300 mil euros", considerando que "foi dada como provada a prática de sete contra-ordenações ambientais muito graves, duas das quais na forma dolosa", refere o documento da decisão, a que a agência Lusa teve acesso.



A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) decidiu aplicar a sanção de encerramento da unidade industrial de secagem e extracção de óleo de bagaço de azeitona da Centroliva, com sede no Monte da Ordem, em Ponte do Açafal, Vila Velha de Rodão, durante três anos.



Com base nos factos dados como provados nos processos de contra-ordenação, referentes a situações registadas entre 2012 e 2017, verifica-se que a empresa com sede em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, "persiste, recorrentemente, em manter um comportamento ilícito, procedendo a descargas na linha de água sem licença", refere o documento.



A APA considera justificado que seja aplicada sanção acessória com vista à minimização dos efeitos decorrentes das infracções praticadas apontando "o risco de existência de novas descargas motivado, designadamente, pela persistência na falta de implementação das medidas devidas" assim como o "indeferimento, por parte da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, do pedido de regularização da sua actividade".



Uma das condenações pela prática de uma contra-ordenação ambiental muito grave, a título de dolo, refere-se à rejeição de águas directamente para a Ribeira do Lucriz, situação detectada numa fiscalização às instalações da Centroliva, em Setembro de 2012, e resultou numa coima de 200 mil euros.



A outra condenação do mesmo tipo e resultando numa coima semelhante está relacionada com uma situação de denúncia de poluição que deu origem a uma fiscalização nas ribeiras de Açafal e Lucriz, em Março de 2014.



Na lista de incumprimentos por negligência constam três situações de descargas de águas residuais para o meio hídrico, com coimas de 24 mil euros, 35 mil euros, e 40 mil euros, a introdução de cinzas no meio hídrico, com uma coima de 30 mil euros, e a descarga de águas degradadas, sem prévia depuração, para o solo (24 mil euros).