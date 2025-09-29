Centro de saúde recusa doente com sintomas de AVC

Sábado – Pense por si

Homem não foi visto no centro de saúde, que o aconselhou a ir pelos próprios meios ao hospital. Foi diagnosticado com Paralisia de Bell.

Um centro de saúde do concelho de Ovar recusou assistir um doente com sintomas de AVC, tendo recomendado à pessoa que fosse por meios próprios ao hospital mais próximo. O caso aconteceu em outubro de 2023: um homem recorreu à USF Alpha, em Válega, com "acentuada assimetria facial e cefaleia intensa à esquerda". Temendo tratar-se de acidente vascular cerebral (AVC), solicitou no secretariado do centro de saúde para ser visto pela médica de família. A secretária informou que não podia ser visto "por indicação da médica" e aconselhou que o utente "recorresse, pelos seus próprios meios, ao hospital mais próximo".

Hospital Santa Maria da Feira
Hospital Santa Maria da Feira CMTV

