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Caso das PPP. Ex-secretário de Estado Paulo Campos vai a julgamento

Diogo Barreto
Diogo Barreto 20:09
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A decisão confirma a tese do Ministério Público, que aponta para um prejuízo ao Estado estimado em mil milhões de euros, montante que terá revertido em benefício de empresas concessionárias de autoestradas.

O Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu, esta segunda-feira, levar a julgamento Paulo Campos, no âmbito do caso das parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias, por crimes de participação económica em negócio.

Justiça
Justiça AP

Campos foi secretário de Estado das Obras Públicas do governo de José Sócrates. 

A decisão da instância mantém, com ligeiras alterações, a tese do Ministério Público, que aponta para um prejuízo ao Estado estimado em 100 milhões de euros, montante que terá revertido em benefício de empresas concessionárias de autoestradas.

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