Um casal residente em Ferreira do Alentejo foi condenado quarta-feira, pelo Tribunal de Beja, a penas de seis e de seis anos e meio de prisão por violência doméstica, sequestro e maus-tratos praticados aos dois filhos menores da mulher.

Além das agressões físicas, o homem amarrava o menor – que é portador de síndrome de Asperger, perturbação ao nível do desenvolvimento que afeta as capacidades de comunicação e relacionamento – no quarto para evitar que os colegas vissem as lesões.