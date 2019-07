A terceira temporada da série da Netflix "A Casa de Papel" estreia esta sexta-feira, dia 19 de julho. Por isso, a Guarda Nacional Republicana decidiu fazer uma antevisão nas redes sociais e afirmar que vai seguir o gangue mais famoso da televisão "de perto".

"Será que o famoso gang está em Portugal? Vamos seguir esta investigação de perto!", escreveu a GNR no Facebook, seguida de uma fotografia onde surge um investigador criminal a analisar uma cena de crime.





Raquel Murillo é agora Lisboa, e junta-se aos outros membros cognomes de cidades que protagonizaram as duas primeiras séries: Tóquio, Berlim, Nairobi, Rio, Denver, Moscovo, Helsínquia, todos orquestrados pelo líder do grupo, "O Professor". Em vídeo partilhado pela Netflix, a atriz Itziar Ituño recebe um telefonema do "Professor de Portugal", uma imitação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





Para a mais recente temporada d' "A Casa de Papel", está prevista a introdução da inspetora da polícia espanhola no grupo de assaltantes à Casa Real da Moeda.