A secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, disse, esta quarta-feira, que a capacidade da unidade de cuidados intensivos do Hospital Amadora-Sintra está nos 87%. "A capacidade ainda não está saturada", revelou.Aos jornalistas, depois da divulgação do boletim sobre a covid-19 da Direção Geral da Saúde, a governante disse que a situação em Lisboa e Vale do Tejo está "a ser trabalhada" e que não está fora do controlo. Jamila Madeira garantiu também que nenhum hospital "está em situação em que não consiga acomodar as necessidades que até agora estão sinalizadas".Portugal regista hoje mais três mortos relacionados com a covid-19 do que na terça-feira e mais 367 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indicam 1.543 mortes e 40.104 casos confirmados desde o início da pandemia.Em comparação com os dados de terça-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,2%. Já os casos de infeção subiram 0,9%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 17.527 casos confirmados, mais 302 do que na terça-feira, o que corresponde a 82% dos novos contágios.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.