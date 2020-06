por uma subida do indicador de transmissão do vírus". Aos jornalistas, depois de uma reunião que incluiu ainda

Portugal estar no "grupo de cinco [países] com mais testes".



"Em momento algum se encontrou a ideia de descontrolo da pandemia, quer a nível nacional, quer a nível da região de Lisboa e Vale do Tejo, quer em relação ao número de mortes, quer na pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa, assumindo, também, que foram defendidas "medidas específicas para determinadas áreas geográficas" e não medidas gerais.



O Chefe de Estado lembrou que nos locais com mais casos na região LVT está uma "uma população que trabalhou sempre e não confinou muito", lembrando que é preciso perceber se as infeções já existiam antes do desconfinamento.

Portugal regista hoje mais três mortos relacionados com a covid-19 do que na terça-feira e mais 367 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indicam 1.543 mortes e 40.104 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de terça-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,2%. Já os casos de infeção subiram 0,9%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 17.527 casos confirmados, mais 302 do que na terça-feira, o que corresponde a 82% dos novos contágios.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assumiu que os cenários de rutura do Serviço Nacional de Saúde estão "longe" da rutura, apesar do descofinamento ter sido acompanhado, "nos últimos tempos, por uma subida do indicador de transmissão do vírus". Aos jornalistas, depois de uma reunião que incluiu ainda primeiro-ministro e líderes partidários para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, com foco na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem surgido a maioria dos novos casos, lembrou também o fato de Portugal estar no "grupo de cinco [países] com mais testes".