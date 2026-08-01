Cão enterrado vivo durante três dias foi resgatado pela GNR de Mafra

O animal foi salvo por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e encontra-se agora a receber cuidados.

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O cão, já com idade avançada, estava enterrado vivo no mato, só com o focinho de fora, "há pelo menos dois a três dias", relatou o veterinário municipal de Mafra aos militares da GNR que, na quinta-feira, entraram no gabinete com o animal acabado de resgatar na zona entre a Picanceira a Encarnação, naquele concelho. Não foi seguramente um acidente, mas um ato intencional: alguém deixou ali o cão para este morrer.

Após o resgate, a GNR afirmou que o animal foi transportado para o Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Mafra (CROAMM), para receber os cuidados necessários.

O abandono e os maus-tratos a animais de companhia são crimes puníveis por lei: o abandono dá pena de prisão até seis meses ou multa até 60 dias, agravados em um terço por ter havido risco para a vida do cão; os maus-tratos (sem morte) preveem 6 meses a 1 ano de prisão ou pena de multa de 60 a 120 dias (pode chegar aos dois anos ou 240 dias de multa em caso de especial crueldade).

A GNR aproveita também para apelar à população para que denuncie situações de abandono ou maus-tratos, salientando que a colaboração dos cidadãos é essencial para proteger os animais e responsabilizar os autores deste tipo de crimes.