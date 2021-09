Candidato PSD/CDS participou em manifestações do Chega

Presidente da secção de Macau e Hong Kong do PSD, presença nas manifestações do Chega e agora candidato à Assembleia Municipal de Proença-a-Nova pela coligação PSD/CDS- este é o percurso mais recente de Vitório Rosado Cardoso, nascido em Macau, filho de militares portugueses. Para as próximas autárquicas, escreveu nas redes sociais, diz ser "o braço armilar de Proença-a-Nova".

Sobre a relação que o presidente da secção de Macau e Hong Kong do PSD tem com Proença-a-Nova, já que nasceu em Macau, há várias dúvidas, mas Vitório esclarece os curiosos nos comentários do Facebook: "O meu avô paterno é de Proença-a-Nova. Isso chega?". "E a minha mulher também é de lá. Isso chega?", acrescenta.

Vitório nunca escondeu as suas convicções e participou recentemente em duas manifestações do Chega - uma no final de junho e outra no início de agosto do ano passado. Nas duas, caminhou sempre muito próximo de André Ventura, com a bandeira laranja do PSD ao ombro.