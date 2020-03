Câmara do Porto monta unidade de produção de máscaras

O objectivo é produzir máscaras de proteção pessoal, do tipo cirúrgico, suficientes para os funcionários da Câmara do Porto que contactem com público e que poderão também vir a ser distribuídas pela autarquia à rede social, corporações de bombeiros voluntários e às empresas de transporte, como STCP.

Uma empresa da freguesia portuense de Campanhã disponibilizou-se para reverter a sua unidade produtiva, com cerca de 20 funcionários, numa linha de produção de máscaras.

"A quantidade que conseguirá produzir não está ainda apurada, mas calcula-se que possa produzir o suficiente para alimentar as necessidades básicas dos operacionais do município e ainda ceder equipamentos a outras instituições, assegurando a Câmara do Porto os custos inerentes à operação", detalha a autarquia presidida por Rui Moreira, em comunicado.

Contactada a Câmara do Porto, fonte oficial afirmou ao Negócios que o dono da empresa não quer ser identificado, adiantando que a produção deverá arrancar esta semana.