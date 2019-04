Apesar do incêndio que destruiu o interior do prédio onde nasceu Almeida Garrett, no centro histórico do Porto, este sábado, a Câmara Municipal do Porto confirmou que ainda está interessada na compra do imóvel e pretende instalar no local um polo do Museu do Liberalismo.

O prédio, com quatro pisos e duas fachadas, viu nascer o escritor em 1799 e estava para ser declarado edifício de interesse municipal. O fogo consumiu o interior do prédio e deixou somente as fachadas intocadas, num incêndio extinto às 4h da madrugada.