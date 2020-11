Câmara de Coimbra gastou 44 mil euros em floreiras no âmbito da covid-19

Compra de máscaras ou serviços de internet móvel para alunos carenciados. São duas das aquisições feitas pela Câmara Municipal de Coimbra para combater a pandemia de covid-19 que chegou ao país em março e já matou mais de 3.700 pessoas. Mas a maior rubrica de despesas extraordinárias no âmbito do novo coronavírus é mesmo de "aquisição de floreiras para divisórias", por ajuste direto. A autarquia justifica esta medida como um apoio à restauração local, fornecendo divisórias que permitam aos restaurantes receber clientes mantendo a sua distância através destas divisórias.De acordo com os documentos publicados no Portal Base , a Câmara acordou a compra destas floreiras com a empresa Modern Prodigy, no valor de €44.064. O caderno de encargos mostra que foram compradas 648 floreiras com suporte para dispensador de álcool gel. Contactada pela SÁBADO, a Câmara Municipal de Coimbra esclarece que esta compra surge no âmbito de um "apoio ao comércio local e de promoção da saúde pública".Segundo fonte oficial da autarquia, a aquisição "prevê a instalação de divisórias, algumas com floreiras, que serão distribuídas gratuitamente pelos exploradores da restauração do concelho de Coimbra para colocação nas esplanadas, tornando esses espaços mais atrativos e seguros". As divisórias terão de ser requisitadas à Câmara Municipal pelos estabelecimentos e até ao momento foram apresentados nove pedidos de apoio, num total de 165 divisórias a serem adquiridas.A medida pretende criar barreiras físicas que assegurem o distanciamento entre pessoas, "prevenindo a disseminação do vírus", refere fonte oficial da Câmara de Coimbra.Este ajuste direto foi captado pelo Base COVID, um portal que agrega todos os contratos públicos assinados relativos ao combate à pandemia.Durante a pandemia a Câmara de Coimbra disponibilizou gratuitamente aos alunos e docentes do 1.º ciclo do ensino básico uma plataforma de ensino à distância, além de internet e tablets aos alunos que não dispõem deste tipo de meios. Segundo o Portal Base, esse contrato foi no valor de cerca de 40 mil euros, num negócio assinado com a operadora NOS. Esta medida, segundo o autarca Mnauel Machado, em declarações à Lusa em abril, pretendia assegurar "a promoção de igualdade de oportunidades" no acesso à educação.Dos quase quatro mil alunos que frequentam o 1.º ciclo na rede pública do município, cerca de 670 não possuíam então tablets (ou equivalente) e cerca de quatro centenas "ainda não têm acesso à internet", referiu o autarca.Coimbra anunciou ainda um programa de apoio a famílias que perderam rendimentos durante a pandemia. Estas famílias "irão receber vales para dinamizar o comércio local da cidade na época natalícia que se avizinha. A verba disponível para este programa é de meio milhão de euros e parte foi canalizada da programação de Natal que a autarquia decidiu cancelar", refere a autarquia em resposta à SÁBADO.