Francisca Parreira disse que estes parques estão sobre um "olhar atento" da Câmara Municipal no que diz respeito ao nível de prevenção e das medidas de proteção. No entanto, essas medidas não são cumpridas na sua totalidade tendo em conta a legislação em vigor.



Nas suas declarações, a vereadora explicou que têm sido feitas ações de fiscalização "que envolveram os serviços camarários que tem responsabilidade nesta área".



Essas ações foram feitas para que "todos os proprietários possam ser notificados para garantirem as medidas de autoproteção".



Francisca Parreira referiu também que a Câmara Municipal "determinou que os parques n garantirem as conidções de segurança vão ter de encerrar. A segurança está acima de qualquer risco, de qualquer avaliação económica ou outra". A vereadora realçou que "a segurança é uma prioridade" da autarquia.

A Câmara Municipal de Almada admitiu este sábado após o incêndio que matou um homem de 73 anos no parque de campismo Piedense, na Costa da Caparica, que não são cumpridas as medidas de segurança necessárias nestes parques."Sabemos que não cumprem": Em declarações ao Correio da Manhãa vereadora Francisca Parreira assume as infrações existentes admitindo que estas possam estar na origem do incêndio desta manhã.