Calor: Aviso vermelho alargado este domingo a Bragança e Guarda aplicando-se a nove distritos

Segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Bragança e Guarda juntam-se ao grupo de distritos que estão este domingo sob aviso vermelho devido ao calor, aumentando de sete para nove o número de distritos, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A carregar o vídeo ... Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal

A anterior informação do IPMA colocava hoje sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho (o mais grave numa escala de três), nomeadamente Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Setúbal e Castelo Branco.

Posteriormente, o IPMA colocou também hoje os distritos de Bragança e Guarda sob aviso vermelho de tempo quente, com "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima".

O aviso vermelho para estes dois distritos -- Bragança e Guarda -- vigora desde as 09:18 de hoje até às 23:00 de segunda-feira, período que também se aplica a Castelo Branco e Portalegre.

Os outros cinco distritos, designadamente Évora, Beja, Santarém, Lisboa e Setúbal, estão sob aviso vermelho até às 23:00 de hoje, de acordo com informação do IPMA.

Os restantes nove dos 18 distritos de Portugal continental, nomeadamente Viseu, Porto, Faro, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave), a maioria até às 23:00 deste domingo.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

Na quinta-feira, o Governo declarou situação de alerta, das 00:00 de sexta-feira às 23:59 de segunda-feira, devido à previsão de altas temperaturas e ao "significativo agravamento do risco de incêndios rurais".

No sábado, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, disse que o estado de alerta em Portugal deverá ser mantido na próxima semana, já os próximos dias vão continuar a ser de muito calor.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou também na quarta-feira o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), tendo em conta o previsível "agravamento muito significativo" do perigo de incêndios rurais nos dias seguintes.

Nesse dia, o dispositivo de combate a incêndios rurais foi reforçado para entrar na sua capacidade máxima.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o "papel de proximidade essencial" que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.