Maria Helena Figueiredo, colaboradora da Caixa Geral de Depósitos , conhecia Virgínia Freitas, técnica da Autoridade Tributária, por intermédio do pai desta, antigo funcionário da Direção Geral de Contribuições e Impostos. Usou a "relação próxima", como descreveu o Ministério Público na acusação, para corromper a funcionária pública - que, a troco de dinheiro, lhe passou informações secretas que o Fisco tem sobre a situação patrimonial de clientes em dívida com a CGD , para ajudar a identificar bens a penhorar.Foram ambas condenadas esta semana, em Lisboa. Maria Helena, da Caixa, apanhou dois anos de pena suspensa por corrupção ativa. Era só um dos 'clientes' da técnica do Fisco, Virgínia Freitas, condenada a 7 anos efetivos por 14 crimes de corrupção passiva, falsificação de documento, falsidade informática, abuso de poder e violação do sigilo fiscal. A rede envolvia mais dois elementos do Fisco.