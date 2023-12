Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Além de aferir as aprendizagens dos alunos, o PISA faz também uma análise sócioeconómica e das condições que os alunos da OCDE encontram nas suas escolas. No relatório de 2022, Portugal aparece destacado por ser o País com menos crianças a dizer que saltaram refeições por falta de dinheiro, mas o estudo diz também que 5% dos alunos não se sente seguro na própria escola.