Nesta sessão s

erão ouvidos quatro militares da GNR - dois durante a manhã e outros dois na parte da tarde - do Departamento Criminal do Montijo, que liderou a investigação.Recorde-se que o julgamento do ataque que aconteceu a 15 de maio do ano passado teve início na passada segunda-feira, com os 44 arguidos do processo a remeterem-se ao silêncio, à exceção de Bruno Jacinto, que revelou ter avisado André Geraldes, ex-diretor-geral dos leões, do ataque iminente à Academia de Alcochete.Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, pediu dispensa das audiências do julgamento, alegando não ter meio de transporte e ter uma ocupação profissional como comentador desportivo.