Braga e Matosinhos já têm mais de mil casos de covid-19

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 26 de abril e foram anunciados pela DGS a 27 de abril. Contemplam só 84% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)

Continua a aumentar o número de concelhos em Portugal com pelo menos três casos de covid-19. Segundo o boletim diário revelado esta segunda-feira pela Direção Geral de Saúde, são agora 220 municípios nesta situação, o que representa já mais de 71% dos 308 concelhos portugueses.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos (1.413), seguindo-se Vila Nova de Gaia (1.263) e Porto (1.211).

Desde 18 de abril que estes três concelho registam mais de mil casos, mas agora não são os únicos. O número de casos em Braga (1.019) e Matosinhos (1.017) também já está na casa dos milhares. Já Gondomar (966) continua muito perto.

No que diz respeito aos concelhos com 100 ou mais casos confirmados, são agora 41, o que representa um aumento de cinco face a sábado. Póvoa de Varzim, Ílhavo, Castro Daire, Vale de Cambra e Bragança são os municípios que se juntaram ao grupo de municípios com um número de casos na casa das centenas.

A DGS revelou hoje que o número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,68% nas últimas 24 horas para 24.027, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 163.

O número de novos casos é o mais baixo desde 19 de março e a taxa de crescimento é a mais baixa de sempre.