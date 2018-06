Os bombeiros de Figueiró dos Vinhos estão à espera de receber duas viaturas para o combate aos incêndios, mas estas só estão previstas chegar em Agosto, segundo Paulo Renato, comandante da corporação.

Esta sexta-feira, a mesma corporação recebeu um outro veículo financiado com a receita da supertaça Cândido de Oliveira de futebol, quase um ano depois do incêndio de dia 17 de Junho.

Cada golo marcado pelo Benfica e pelo Vitória de Guimarães valeu 5 mil euros, na final que o Benfica ganhou por 3-0. Esta acção foi possibilitada pelos dois clubes, a Federação Portuguesa de Futebol e a Vodafone Portugal, e reuniu 178 mil euros que permitiram a compra de uma nova viatura.

Neste momento, os bombeiros de Figueiró dos Vinhos ficam com sete veículos de combate a incêndios – exactamente o mesmo número de viaturas que tinham disponíveis no incêndio de Pedrógão Grande. O transporte oferecido na sexta-feira vem substituir outro com 42 anos de serviço e que ficou danificado nos fogos de 2017. O comandante Paulo Renanto acredita que a nova viatura trará mais "rapidez" e por isso constituirá uma "vantagem para o corpo de bombeiros".

Além dos novos veículos, as zonas de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande terão mais 24 bombeiros preparados para a época dos fogos do que em 2017.

A Federação Portuguesa de Futebol irá entregar também as chaves de mais 4 casas, depois do Verão, a famílias vítimas dos incêndios de 2017. No total, serão 12 habitações subsidiadas com receitas de jogos da selecção nacional. "Também é público que esta semana anunciámos a concretização de um outro apoio, de bolsas de estudo para 23 jovens destas regiões", acrescentou Fernando Gomes, o presidente da Federação.