Bombeiros enchem piscina do chefe

A queixa-crime entrou no Ministério Público em agosto do ano passado, depois de a denunciante ter andado vários anos a reportar o caso à Câmara Municipal de Faro, sem consequências. Sílvia Branquinho, subchefe de 1ª classe nos Bombeiros Sapadores de Faro (BSF), acusa o comandante, José Tomás Valente, de ter usado reiteradamente a viatura tanque dos bombeiros para encher de forma gratuita a piscina insuflável do Moto Malta de Faro, o clube desportivo de motos de que o comandante é presidente. Em fevereiro deste ano, a PJ fez buscas ao quartel dos BSF e levou o registo de ocorrências. A SÁBADO teve acesso a esse registo e detetou que, entre 2014 e 2016, ou seja, no espaço de três anos, a viatura-tanque deslocou-se por 16 vezes ao Moto Malta, sempre nos meses de verão.