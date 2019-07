Duas pessoas morreram, entre as quais um bebé de 10 meses, e três ficaram feridas em estado grave esta terça-feira na sequência de um despiste de um carro que caiu na barragem Crestuma-Lever na Avenida Marginal, em Canelas, Penafiel O carro caiu de uma altura de 50 metros, junto ao rio Douro, numa zona de arvoredo. Roupa e telemóveis ficaram no interior. A GNR está a realizar perícias no local.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto do CDOS do Porto, três das vítimas foram transportadas para o hospital. As outras duas vítimas foram assistidas no local, incluindo o bebé de 10 meses, que acabou por não resistir aos ferimentos.