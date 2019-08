Bancos portugueses estão a recusar empréstimos a estudantes que têm o Estado como fiador, avança o Público. Ao todo foram mais de 500 alunos que recorreram à linha de créditos criada no início deste ano e financiada parcialmente por fundos comunitários do programa Portugal 2020, pedindo 5,5 milhões de euros.

Mas destes 500 alunos, nem todos conseguiram obter empréstimos, como foi o caso de Joana Martins, estudante de enfermagem. "Solicitaram-me vários documentos, alguns dos quais acarretaram custos, mas entreguei tudo. Contudo, ao fim de 10 dias, o banco comunicou-me que o crédito teria sido recusado, com a justificação de que eu não apresentava rendimentos", refere a jovem de 20 anos ao Público.

Apanhado de surpresa com o episódio, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior questionou a entidade que gere o processo, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM), com o gabinete de Manuel Heitor a garantir que este não era o acordo estabelecido com os bancos a 31 de outubro de 2018 – que sublinhava que este "não deverá exigir qualquer tipo de garantia pessoal ou patrimonial".

Ao todo são quatro os bancos que estão a comercializar o crédito: Millenium BCP, Caixa Geral de Depósitos, Montepio Geral e BIC. A linha de empréstimos tem disponíveis 85 milhões de euros e o sistema não exige recurso a garantias patrimoniais, ficando o Estado como fiador.

Os empréstimos têm um montante máximo de 30 mil euros, sem nunca ultrapassar os cinco mil euros por ano – disponibilizados mensalmente nas contas dos alunos.