Baixa de Coimbra reaberta após rompimento de conduta de gás

O perímetro de segurança que tinha sido criado esta quinta-feira à tarde na Baixa de Coimbra na sequência de um rompimento de uma conduta de gás já foi reaberto, disse fonte da Câmara Municipal.

O rompimento de uma conduta de gás na Rua Direita, na sequência de obras que decorrem no local, tinha levado ao início da tarde à criação de um perímetro de segurança que impediu a circulação de peões junto à Praça 8 de Maio, onde fica situada a Câmara Municipal de Coimbra, e ruas envolventes.

De acordo com fonte do município, o perímetro de segurança foi reaberto por volta das 15h45, após ter sido cortado o gás e terem sido feitas medições na atmosfera na zona afetada.

Segundo a mesma fonte, a conduta não terá sido perfurada, mas, devido à trepidação provocada pela obra, "ter-se-á soltado uma ligação entre dois canos", o que levou a uma grande libertação de gás para a atmosfera, que chegou a ser audível e que levou à criação de um perímetro de segurança.

O perímetro de segurança envolveu o corte da circulação no início da Rua da Sofia, no início da Rua Visconde da Luz, para além das ruas da Moeda, do Corvo, da Louça e Rua Direita.

Fonte do município de Coimbra referiu ainda que, em princípio, não se registam danos materiais, para além da danificação na conduta de gás, cujo arranjo está a ser efetuado, podendo ser restabelecido dentro de pouco tempo o abastecimento de gás na zona.

O alerta para a ocorrência foi dado às 14h16, afirmou à agência Lusa fonte do CDOS de Coimbra.

No local, estão 26 operacionais apoiados por nove veículos dos Bombeiros Sapadores, Bombeiros Voluntários e PSP de Coimbra.