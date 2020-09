Avô abusa dos netos e é apanhado pela filha

Dois meninos gémeos, de seis anos, foram abusados sexualmente pelo avô durante vários meses, depois de terem ido morar para a casa deste, na área metropolitana do Porto. O homem foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, após a mãe dos meninos - filha do arguido - o ter apanhado no quarto com as duas crianças. O abusador, de 72 anos, está indiciado pela prática reiterada de crimes de abuso sexual de crianças.

