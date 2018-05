Dentro do veículo seguiam cerca de 30 pessoas. Há registo de feridos.





Um autorcarro de passageiros despistou-se esta quinta-feira de manhã, 23, na rua B, dos Olivais, junto ao aeroporto de Lisboa.



A viatura pertence à empresa Ferroviária de Lisboa e transportava cerca de 30 pessoas, apurou o Correio da Manhã, acrescentando ainda que há registo de 21 feridos.



"Um autocarro da Rodoviária de Lisboa despistou-se na Rua C do aeroporto de Lisboa e está numa escadaria de um espaço ajardinado. Há a registar 21 vítimas não encarceradas", indicou o chefe Rocha, dos Sapadores Bombeiros.



No local, estão nove veículos dos bombeiros e 19 operacionais.



Segundo o chefe Rocha, no local está também o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que montou um posto de triagem e corredores de evacuação para a retirada das vítimas.



Uma grávida terá sido transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, em estado grave, apurou o diário.