Autoagendamento acima dos 18 anos volta a estar disponível a partir de sábado

O autoagendamento vai voltar a ficar disponível para todas as pessoas a partir de sábado, informou a task force da vacinação em comunicado.



"O auto agendamento exclusivo para os utentes dos 16 aos 17 anos de idade, para vagas disponíveis no fim de semana de 14 e 15 de agosto, terminará às 23h59 de 6 de agosto. O auto agendamento para utentes com idades iguais ou superiores a 18 anos voltará a estar disponível a partir de 7 de agosto", lê-se no comunicado.



A possibilidade de os jovens a partir dos 16 anos poderem autoagendar a toma da primeira dose da vacina contra o vírus SARS-CoV-2 arrancou na terça-feira, uma semana depois de ter sido aberta a vacinação para a faixa etária para os de 18 ou mais anos, que entretanto foi suspensa e será retomada no sábado.