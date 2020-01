Face a um estrangulamento sofrido pelo IP3, durante quase um mês, perto de Penacova, parte da sub-região de Coimbra volta a reclamar que a cidade também se ligue àquele itinerário principal através da margem esquerda do rio Mondego.

Os concelhos de Lousã, Vila Nova de Poiares e Miranda do Corvo, cujas câmaras muncipais são governadas por autarcas do PS, pouco beneficiam do IP3 e isso acaba por se reflectir em menor utilização da A13 (Coimbra – Tomar).

Neste contexto, a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, composta por 19 municípios, bate-se pelo estabelecimento de um protocolo com a empresa Infra-estruturas de Portugal no sentido da realização de um estudo prévio capaz de abrir caminho à construção de uma variante à Estrada da Beira (EN17), disse à SÀBADO o autarca Luís Antunes.

A Estrada da Beira – que atravessa, por exemplo, os concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo, Poiares, Lousã e Arganil – está, hoje em dia, obsoleta. Ora, a esperada variante permitirá melhorar a articulação da cidade com o interior do distrito conimbricense, através da margem esquerda do Mondego, potenciando o aproveitamento da A13 e do IC6 (Penacova – Tábua).

No Verão de 2017, oito dos 17 municípios do distrito de Coimbra preconizaram a "Alternativa Sul" do traçado da futura auto-estrada Coimbra / Viseu.

O presidente da Câmara de Poiares, João Henriques, foi o anfitrião de uma sessão em defesa da margem esquerda do rio Mondego para ligar Santa Comba Dão a Coimbra. A reunião, a que José Brito (Pampilhosa da Serra, PSD) se associou apesar da ausência, contou com as presenças de Luís Matias (Penela, PSD), Lurdes Castanheira (Góis, PS), Ricardo Alves (PSD, então líder do Município de Arganil), José Carlos Alexandrino (Oliveira do Hospital, PS), Miguel Baptista (Miranda do Corvo, PS) e Luís Antunes (Lousã, PS).

"Já todos ouvimos dizer que Portugal tem estradas a mais, mas essa afirmação não é aplicável a todo o país", advertiu José Carlos Alexandrino (Oliveira do Hospital).

Para Alexandrino, actual presidente da CIM - RC, por "necessidade de coesão territorial", parte da sub-região de Coimbra possui estradas a menos.

Igualmente em 2017, o ex-autarca Pedro Curvelo (PSD) preconizou que o traçado da auto-estrada Coimbra /Viseu devia contemplar um nó na Ponte Velha (Lousã), localidade situada junto a Poiares.

Antigo candidato social-democrata à presidência da Câmara lousanense, o engenheiro pronunciou-se, em 2015, no âmbito da fase de um inquérito público desencadeado pela Infra-estruturas de Portugal (IP).

Nesse âmbito, o ex-vereador sugeriu a margem esquerda do Mondego para implantação do itinerário da futura auto-estrada a jusante de Santa Comba Dão, em alternativa a um trajecto que implicaria nova travessia do rio a montante da ponte da Portela (Coimbra).

O ex-autarca lousanense entende que, por ocasião da implantação da A13, devia ter sido construída uma variante à Estrada da Beira entre Portela (Coimbra) e Ponte Velha.

Segundo Pedro Curvelo, o traçado através da margem esquerda do rio Mondego reduz a distância entre Viseu e Lisboa, melhora as acessibilidades aos concelhos da sub-região do Pinhal Interior Norte e potencia a utilização da A13 e do IC6.

Idêntico ponto de vista é proclamado, agora, por outro engenheiro civil e presidente da Associação Empresarial de Poiares, Paulo Carvalho, em cuja opinião o empreendimento é bem mais defensável do que a extensão da A13 ao IP3 através da periferia urbana a Leste de Coimbra.

O faseamento preconizado pelo técnico e dirigente associativo dá prioridade à sobredita variante à EN17 (Coimbra – Ponte Velha) e à ligação da Zona Industrial de Poiares ao IP3 (nó de Miro, Penacova).

Segundo Paulo Carvalho, a estimativa de custos ronda 80 milhões de euros, pouco mais do que a eventual construção de um viaduto sobre o Mondego, em Coimbra, para uma hipotética ligação da A13 ao IP3 (a montante de Souselas).