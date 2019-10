O presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, voltou esta segunda-feira à autarquia depois de ter sido colocado em liberdade na quarta-feira da semana passada onde estava em prisão domiciliária desde 3 de junho, indiciado dos crimes de corrupção passiva e de prevaricação, no âmbito da operação Teia.





Em setembro, um juiz de instrução criminal decidiu manter estas medidas de coação. No entanto, a defesa de Costa Gomes tinha interposto recurso para o Tribunal da Relação do Porto, que o "restituiu à liberdade", segundo o seu advogado, na passada semana.



De acordo com o Jornal de Notícias, Costa Gomes apareceu no edifício acompanhado de assessores, afirmando apenas que necessita de se adaptar "às novas dinâmicas de gestão". O autarca encontra-se ainda proibido de contactar funcionários da Câmara de Barcelos, pondendo apenas falar com assessores e vereadores da autarquia.Na operação Teia, e além de Costa Gomes, são ainda arguidos o entretanto demissionário presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, e a mulher, a empresária Manuela Couto.O outro arguido é o ex-presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto Laranja Pontes, que entretanto se reformou.O processo está relacionado com alegados favorecimentos às empresas de Manuela Couto por parte do município de Barcelos e do IPO/Porto, a troco de favores políticos conseguidos por Joaquim Couto.