Aumento de dois euros por mês “insulta” sindicatos da Função Pública

Os sindicatos abandonaram esta manhã as negociações com o Governo sobre o aumento nominal de salários da Função Pública, considerando a proposta do executivo, 0,3%, inferior à taxa de inflação apurada em novembro, "um insulto."

A proposta traduz-se num acréscimo mensal de apenas 1,88 euros para os funcionários públicos que recebem um salário de mil euros, avança o Jornal de Notícias.

As contas, feitas pela consultora EY, revelam um aumento salarial irrisório. Para os funcionários com salários de 1.000 euros, o aumento ao fim de um ano totaliza 42 euros brutos, valor que diminui para 26,25 euros depois de descontados impostos, contribuições para a Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações e o desconto para a ADSE.

Para os funcionários com salários de 1.500 euros o ganho mensal líquido é de 2,6 euros e para quem recebe 2.000 euros, é de pouco mais de 3 euros.

Perante os números, a Frente Comum abandonou a sala depois de entregar uma proposta de 90 euros mensais ao secretário de Estado da Administração Pública, José Couto.