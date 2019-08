O número de ataques por parte de animais abandonados está a aumentar. A GNR registou 287 casos apenas nos primeiros seis meses do ano, quase o mesmo valor total registado no ano passado (316) e mais do que em 2017 (253).O aumento destes ataques está relacionado com a sobrelotação dos centros de recolha oficial (CRO) e com a falta de capacidade dos serviços municipais para os pedidos de recolha de animais de rua, avança o Jornal de Notícias, esta quinta-feira. Em 2016, entrou em vigor a legislação que proíbe o abate de animais errantes como medida de controlo da população. Mas, desde então, tem sido cada vez mais difícil para os canis lidarem com o excesso de população.Ricardo Lobo, da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios alerta que todos os centros de recolha oficial estão "com a capacidade lotada" e que os municípios "não estão a recolher" os animais errantes, que se "acumulam" nas ruas, por não terem capacidade para os receber. Este abandono leva a que muitas vezes se criem matilhas de cães selvagens que se tornam perigosas não só devido aos ataques levados a cabo contra pessoas e gado, mas também com o risco de proliferação de doenças.Ricardo Lobo defende que a única solução para combater a atual situação que se vive é mesmo o abate. O responsável considera que as políticas doe esterilização e sensibilização precisam de "mais tempo".Um parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de 2018, a que oteve acesso, sublinha que "é impossível" serem cumpridas em simultâneo "duas imposições legais": "a recolha de animais errantes e o não abate de animais como forma de controlo da população de animais errantes".